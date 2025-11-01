°
1 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

regional
LIGA PROFESIONAL
Ministerio de Educación
Automovilismo
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
REGIONAL AMATEUR
regional
Gimnasia y Esgrima
deporte adaptado
regional
LIGA PROFESIONAL
Ministerio de Educación
Automovilismo
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
REGIONAL AMATEUR
regional
Gimnasia y Esgrima
deporte adaptado

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ministerio de Educación

Plazo para docentes

El 13 vence plazo para presentar documentación por antigüedad.

Sabado, 01 de noviembre de 2025 00:00

Se comunicó a los educadores pertenecientes a la Dirección de Educación Comunitaria de la Provincia que se extendió, de manera excepcional e improrrogable, el plazo para la presentación de la documentación requerida para el reconocimiento de antigüedad, hasta el 13 del corriente mes.

La disposición de esa dependencia del Ministerio de Educación alcanza a los educadores a quienes se les asignaron cargos docentes para cumplir funciones en los proyectos de las líneas establecidas en la Resolución 4871-E-25, y en los programas de Primera Infancia, conforme a lo dispuesto en la Resolución 4872-E-25.

La documentación deberá presentarse en las oficinas administrativas de la mencionada Dirección, ubicadas en calle Alvear 1258, barrio Centro de esta capital. El incumplimiento del trámite será de exclusiva responsabilidad de cada uno de los interesados, se advirtió.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD