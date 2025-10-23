Jueves con probabilidades de tormentas aisladas

Una nueva jornada inicia y el vientito pasadas las 7 de la mañana se siente algo fresco en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Según información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el dia de hoy se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana a mayormente nublado durante la tarde y para la noche se anticipa 40% de probabilidades de tormentas aisladas. La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 28 grados.

En la zona de los pericos y el ramal la temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 31 grados también con 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la noche.

El Humahuaca será una mañana con cielo parcialmente nublado y para la tarde y noche de hoy se esperan tormentas aisladas en donde la temperatura máxima podría llegar a los 24 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca hoy será una jornada con cielo mayormente nublado con máxima de 22 grados.