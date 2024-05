La Intergremial pedirá suba salarial acorde a la inflación

Integrantes de la Intergremial, en una rueda de prensa, cuestionaron ayer nuevamente sobre la modalidad de las paritarias convocadas por el Gobierno provincial y señalaron que esperan que realice un ofrecimiento salarial acorde a la inflación, ya que se ven afectados con la pérdida del poder adquisitivo.

En ese sentido, Mercedes Sosa, titular del Cedems, calificó el mecanismo de paritarias como "perverso", ya que "se hace la convocatoria públicamente, se dilata después en su real fecha, horario y lugar y luego realizan una oferta que consideramos totalmente insuficiente, eso termina de imponerse y a esto se agrega la amenaza del descuento de día de huelga", sostuvo, agregando que "los dichos del Ejecutivo nos parecen totalmente contradictorios, porque cada vez que vamos a paritarias critican la política económica nacional, pero después intentan descontar cuando hacemos la huelga por esa política".

Por su parte, Susana Ustarez (Apoc) dijo que "la paritaria que convoca el Gobierno no es real, ya que no se trata de un mecanismo ordenado y no se labran actas que dejen constancia de los mínimos consensos de los ofrecimientos del Gobierno".