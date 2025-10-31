Último día de la 24º Muestra Internacional Jujuy Cortos

Con veinticuatro años de realización ininterrumpida, hoy cierra la programación de la Muestra Internacional Jujuy/Cortos. Este año la programación se desarrolló desde el sábado pasado, de manera online a través de la plataforma Octubre TV, y se podrá disfrutar hasta esta noche a las 23.59.

Es la muestra de cortometrajes más antigua del norte argentino, organizada por Wayruro Comunicación Popular, colectivo audiovisual jujeño que en 2025 celebra 31 años de trayectoria (1994-2025).

Este año se programaron más de 80 cortometrajes de la región, de Argentina y del mundo - en documental, ficción, animación y experimental -.

Se propuso una programación plural que destaca la diversidad estética, temática y territorial de la producción contemporánea. Tras una curaduría rigurosa sobre cientos de obras inscriptas de más de veinte países, la muestra ofreció un panorama actualizado del cortometraje nacional e internacional.

En el marco de esta edición, se despliegan instancias formativas gratuitas que continúan hasta fin de año.

En septiembre, el taller "Realización documental" agotó cupos y habilitó nuevas propuestas de capacitación para fortalecer el sector y democratizar el acceso a herramientas de creación.

Jujuy/Cortos cuenta con el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (Iaaj), Octubre TV, la Red Argentina de Cine Comunitario (Racc), la Red Argentina de Documentalistas (RAD) y Rafma.

