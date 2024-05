Luciano Pereyra y Abel Pintos lanzaron la canción “Es ahora”

Dos íconos de la música argentina y latinoamericana, Luciano Pereyra y Abel Pintos, se unieron por primera vez en una colaboración histórica con el lanzamiento de su nueva canción titulada "Es ahora". Compuesta íntegramente por ellos, esta tema promete cautivar a sus seguidores con su poderosa fusión de voces y emociones.

"Dios y la música me siguen regalando momentos mágicos!! Una alegría compartida es el doble de la alegría! Por eso mismo estoy tan emocionado y feliz de cantar junto a mi hermano Abel. Esta canción que me hace entender aún más que no es ayer, no es mañana, 'Es ahora'", declara Luciano sobre este encuentro mágico.

"También existen sueños que uno ni siquiera se atrevió a soñar alguna vez, pero que, cuando se develan ante nosotros, advertimos que siempre estuvieron ahí, en lo más profundo de nuestro corazón y que no solo necesitábamos cumplirlos, sino que fueron parte de nuestro camino y nos trajeron hasta acá. Cuando eso sucede, uno se dice: 'es ahora'. Gracias Dios, por traerme en manos de un hermano que me inspira uno de los sueños más lindos de mi carrera", señala Abel por su parte.

El lanzamiento de "Es ahora" no solo trae consigo una melodía envolvente y letras conmovedoras, sino que también incluye un video musical que complementa a la perfección la esencia de la canción. Filmado en una casona de Buenos Aires y dirigido por Mariano Dawidson, el video promete ser una obra de arte visual que elevará aún más la experiencia de escuchar esta colaboración imperdible.

"Es ahora" representa un hito en las carreras de Luciano Pereyra y Abel Pintos, marcando el inicio de una nueva era de colaboración y creatividad para ambos artistas. Este lanzamiento demuestra su continua evolución artística y su compromiso con la excelencia musical.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, desde el jueves pasado, acompañada del estreno mundial de su video musical en el canal oficial de Abel Pintos.