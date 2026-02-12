24°
Deportes

MarcosSilvetti ingresó al ranking argentino

El pugilista de Reyes aspira a tener una chance de título.

Jueves, 12 de febrero de 2026 00:00

Sergio Silvetti dio un primer paso. El boxeador de Villa Jardín de Reyes entró al ranking de la Federación Argentina de Boxeo en la categoría superligero, y podrá seguir escalando lugares pensando en una chance de título.

"Es importante haber entrado, ahora se tiene que mantener pero principalmente seguir creciendo, subiendo en el ranking para poder aspirar a tener peleas mucho más grandes, de mayor envergadura", sostuvo Sergio Silvetti.

El hermano y entrenador del pugilista jujeño dijo que "es un premio al tremendo esfuerzo que viene realizando tanto él como boxeador, con ese entrenamiento día a día, y nosotros para poder organizar festivales, haciendo una inversión económica importante par traerle rivales, este es el premio".

Pero Silvetti reconoció que "todavía faltan muchas cosas, pero entrar el ranking significa que estamos bien encaminados, haciendo un trabajo serio, enfocados en los objetivos con todo el equipo".

El actual número uno del ranking argentino de los 63,500 kilos es Silio Nicolás Vilte de provincia de Buenos Aires, y es campeón vigente desde el 16 de agosto del año pasado cuando se quedó con el título.

A ese horizonte apunta "Piki" Silvetti, el único jujeño de todos los boxeadores profesionales que tiene la provincia que se encuentra ranqueado en la FAB y que podrá, en caso de tener continuidad en las peleas, la chance de seguir creciendo.

La idea de la promotora que tiene Sergio Silvetti, es poder organizar un nuevo festival en las próximas semanas, ya que el pupilo de Villa Jardín de Reyes se encuentra en pleno trabajo físico para mantener la categoría.

 

Temas de la nota

