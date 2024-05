Cuevas y Guarch y un buen papel en el Nido Belgrano

Dos destacados. El Club Atlético Gorriti festejó los títulos de Tomás Guarch en Sub 8 y Benicio Cuevas en Sub 10 en el Torneo Provincial 5to aniversario Nido Parque Belgrano que albergó a más de 100 participantes en el barrio Alto Comedero. La modalidad de juego fue bajo el sistema suizo a cinco rondas y un americano a siete en la sub 14. Los jugadores llegaron desde Monterrico, San Pedro, el Carmen y de varias escuelas de San Salvador.

Dos destacados. El Club Atlético Gorriti festejó los títulos de Tomás Guarch en Sub 8 y Benicio Cuevas en Sub 10 en el Torneo Provincial 5to aniversario Nido Parque Belgrano que albergó a más de 100 participantes en el barrio Alto Comedero. La modalidad de juego fue bajo el sistema suizo a cinco rondas y un americano a siete en la sub 14. Los jugadores llegaron desde Monterrico, San Pedro, el Carmen y de varias escuelas de San Salvador.

Justamente Benicio Cuevas contó ante diario El Tribuno de Jujuy que "vengo de ganar en el Parque Belgrano en Alto Comedero en la categoría Sub 8, gané 5 puntos y obtuve el primer promedio. La penúltima partida me costó porque me comieron la dama. Fue muy bueno el nivel de los rivales y se ve que practicaron y estudiaron mucho. Ahora se viene un Torneo en Salta para el que me estoy preparando", agregando que "entreno en mi casa durante la semana y los sábados voy al Club Gorriti desde las 9.20 hasta las 12. Desde los 8 años que vengo entrenando y me gusta mucho", señaló.

Por su parte, Tomás Guerch, expresó que "soy de la categoría Sub 8, tuve 5 partidas en el torneo donde me costó un poco la tercera partida porque me comieron a la reina y terminé empatando. Después fui mejorando y por suerte pude ganar frente a chicos de San Pedro, El Carmen y otros lugares más", sentenció.

En tanto que el instructor en la entidad de avenida Éxodo, Espartaco Posse Varela, detalló que "estuvimos participando del 5º Aniversario del Nido Parque Belgrano y auspiciado por la Municipalidad de San Salvador donde esperábamos 80 jugadores y se anotaron 110, lo cual fue una fiesta porque hubo 26 en los mayores y después se fueron dividiendo 13 y 12 en el resto de las categorías. Me sorprendió que en Sub 6 hubo una buen convocatoria. Llegaron chicos de San Pedro, El Carmen, Monterrico y San Salvador", acotando que "al ser un torneo social, todos los chicos se llevaron premios y sólo los ganadores se quedaron con un trofeo o un recordatorio. Los chicos que deseen sumarse al Club Gorriti pueden hacerlo los sábados a la mañana o los martes y jueves. O llamando al 3885023349", cerró.