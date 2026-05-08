Panini ya no será la encargada del álbum mundialista

Este jueves 7 de mayo de 2026, la FIFA sacudió el mundo del coleccionismo al oficializar el fin de su histórica alianza con Panini. El acuerdo, que comenzó en el Mundial de México 1970 y se mantuvo vigente durante 60 años, llegará a su conclusión definitiva tras la edición centenaria de 2030.

El motivo detrás de esta drástica decisión es la irrupción de Fanatics, la plataforma deportiva líder que ha revolucionado el merchandising global. A través de su filial Topps (marca que ya le había arrebatado a Panini los derechos de la Eurocopa en 2024), la empresa estadounidense se convertirá en el socio exclusivo para figuritas, cartas coleccionables físicas y activos digitales. Según explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la propuesta de Fanatics no solo fue superior en términos económicos, sino que ofrece un enfoque moderno:

Digitalización: Fuerte apuesta por los coleccionables digitales y NFT.

Trading Cards: Foco en tarjetas de lujo con parches de camisetas reales usadas en partidos (match-used patches).

Innovación: Mayor integración comercial y experiencias presenciales en eventos masivos.

"Vemos que Fanatics está impulsando una innovación masiva en coleccionables que ofrece a los fanáticos una nueva forma de interactuar con sus equipos. Esta alianza nos permite globalizar el compromiso de los hinchas y generar ingresos que vuelven al fútbol", declaró Infantino.

¿Qué pasará con el Mundial 2026?

Para tranquilidad de los fanáticos más tradicionales, el cambio no será inmediato. Panini todavía posee los derechos firmados para los próximos años, por lo que el cronograma de álbumes oficiales se mantiene así

Mundial 2026 (EE. UU., México y Canadá): Será producido por Panini.

Mundial Femenino 2027: Será producido por Panini.

Mundial 2030 (Centenario): Será el último álbum oficial de Panini.

Mundial 2034: Será el primer álbum oficial bajo la marca Topps/Fanatics.

La noticia generó una mezcla de nostalgia y preocupación entre los aficionados que crecieron intercambiando figuritas bajo el sello italiano.

Panini no solo documentaba el Mundial, sino que definía la previa del torneo para millones de personas. Sin embargo, la empresa italiana no desaparecerá del mercado: aún conserva licencias de gran peso como la Copa América, la Eurocopa (aunque Topps tiene el álbum, Panini mantiene ciertos derechos de cartas) y diversas ligas nacionales como la Liga Profesional de Argentina.

Con este movimiento, la FIFA busca maximizar el valor de sus activos de cara a una era donde el coleccionismo se ha transformado en un mercado de inversiones de lujo, alejándose del modelo tradicional de "paquetes económicos" que definió el siglo XX.