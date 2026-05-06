Messi, Timothée Chalamet y Bad Bunny protagonizan una publicidad para Adidas por el Mundial 2026

El actor nominado al Oscar, Timothée Chalamet, el ganador del Grammy, Bad Bunny y el campeón del mundo Lionel Messi son algunos de los protagonistas de la primera publicidad de Adidas que anticipa el conteo para el Mundial 2026.

Bajo la premisa de “A legend is born” – o "Nace una leyenda"– , el protagonista de Marty Supreme narra la historia de un grupo de fútbol callejero conformado por tres jóvenes talentos, a quienes llama “Los invencibles”.

La publicidad, que cuenta con la participación de celebridades y deportistas de élite, busca poner el foco sobre estos “Tres chicos de los que nunca has oído hablar. Todavía”, a quienes presentan como Isaak, Ruthie y Clive.

El actor, en llamada con Bad Bunny, decide convocar a un grupo selecto de deportistas para enfrentarse a este pequeño equipo barrial, con el fin de generar expectativa y reivindicar el fútbol callejero.

Horas antes, la marca deportiva había publicado una publicidad con los nombres de los participantes de este equipo que se enfrentará a los tres jóvenes. Con Messi en la cabeza y Chalamet en la punta, los demás seleccionados de Adidas son: