Mataron de un disparo a una joven de 19 años

Una chica de 19 años fue asesinada durante la madrugada del domingo en una vivienda de la zona oeste de Rosario. Por el hecho, la Justicia ordenó la captura de un joven de 20 años identificado como el principal sospechoso, mientras intenta determinar cómo se produjo el disparo que terminó con la vida de la víctima.

La mujer fue identificada como Lara Valentina Caraballo. El hecho ocurrió pasadas la 1 de la madrugada en una casa.

Varios llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego provenientes del interior de la vivienda. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Caraballo con una herida de arma de fuego en la zona del mentón.

Las diligencias permitieron identificar al posible autor del disparo, sobre quien ya pesa una orden de captura. Además, la fiscal dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, el levantamiento de rastros y la toma de nuevos testimonios para esclarecer la mecánica del episodio.