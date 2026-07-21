Camionero sufrió el robo de una importante suma de dinero

Un camionero oriundo de Santiago del Estero denunció en la dependencia policial que sufrió el robo de 3 millones de pesos, mientras se encontraba estacionado en una estación de servicio de la ciudad de Palpalá. Notó la sustracción luego de ver que la lona que recubría la carga estaba desatada.

El ilícito sucedió días pasados al mediodía, en momentos que el damnificado, un transportista, arribó al escenario del hecho para cargar combustible y estacionó el vehículo. En ese contexto, mientras el denunciante esperaba su turno para la provisión de combustible, vio que estaba desatada una parte de la lona que cubría su carga de carbón y verduras.

Así fue cómo el chofer se acercó al sector de la carga y escuchó que la puerta de la cabina del camión se cerró con fuerza, sin saber si fue por la acción del viento o por un sujeto. Tras esto, regresó al habitáculo y se dio cuenta que le faltaba una riñonera en la cual tenía una suma millonaria de dinero. Luego, se bajó del camión y preguntó a las personas que se encontraban en las cercanías si vieron a un sospechoso ingresar al rodado mientras observaba el estado de la lona, aunque le aseguraron que no habían visto a algún sujeto.

Por esa razón, luego de cargar combustible se dirigió a la Seccional 47°, en donde narró el delito padecido, aportando que en la pertenencia sustraída llevaba 3 millones de pesos, además de documentos personales y del vehículo.