Dos fallecidos en un siniestro vial en ruta 66

Un grave siniestro vial se registró pasadas las 10 sobre la ruta 66, a la altura de la conocida cancha del Suri, dejando como saldo dos personas fallecidas y un herido de 39 años, propietario de la camioneta involucrada.

Según la información preliminar proporcionada por fuentes consultadas la dinámica del accidente indica que una camioneta circulaba en sentido hacia el sur cuando, por razones que aún se investigan, se cruzó hacia el carril contrario. Allí impactó de frente contra un vehículo Chevrolet que transitaba desde Pálpala hacia San Salvador de Jujuy.

Como consecuencia del choque, dos personas mayores de edad, ambas oriundas de la provincia de Jujuy, perdieron la vida. En estos momentos, los equipos de criminalística trabajan para lograr su plena identificación.

“Recién son los primeros pasos. Acabamos de sacar los cuerpos del vehículo, que estaban atrapados. Se están haciendo los controles correspondientes”, confirmaron a este medio. Agregó que los fallecidos son adultos mayores, mientras que el conductor de la camioneta, un hombre de 39 años, también mayor de edad, sobrevivió al impacto.

“La mecánica del accidente la vamos a determinar con la pericia criminalística. Por ahora, lo único que tenemos, por los rastros que se ven, es que la camioneta cruza el carril contrario”, explicaron. Asimismo, aclaró que recién se están realizando las medidas en el lugar y que, una vez que cuente con el informe pericial, podrá tomar las medidas procesales correspondientes.

Se aguarda el avance de las pericias para esclarecer las causas que motivaron la invasión del carril contrario por parte de la camioneta.