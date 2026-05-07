Incautan 45 kilos de cocaína y detienen a cinco personas

Dos operativos realizado por efectivos de fuerzas federales permitieron el secuestro de más de 45 kilos de cocaína. Uno fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que desarticuló una organización criminal que se abastecía de droga en la ciudad fronteriza de La Quiaca, y detuvo a tres personas. Mientras que Gendarmería Nacional incautó 10 kilos del estupefaciente en un colectivo de larga distancia en la localidad de Pampa Blanca, y aprehendió a dos pasajeras.

Según fuentes consultadas por este matutino, una investigación efectuada por la PSA permitió detectar el traslado de estupefacientes desde la ciudad fronteriza de La Quiaca con destino final a la provincia de Buenos Aires.

La misma era realizada mediante una modalidad que incluía el uso de vehículos "punteros" para alertar sobre posibles controles, mientras que la droga era ocultada en diversos compartimentos de los automóviles.

A partir de tareas de inteligencia que incluyeron intervenciones telefónicas, análisis de cámaras de vigilancia y seguimientos vehiculares en las provincias de Salta, Jujuy y Buenos Aires; se logró individualizar a los integrantes de la organización y reconstruir su operatoria.

En ese marco, se estableció que los involucrados se abastecían en la ciudad de La Quiaca, por lo que se dispusieron tareas de vigilancia en el lugar. Debido a las características del entorno y con el objetivo de no entorpecer el desarrollo de la maniobra ni alertar a los sospechosos, se optó por monitorear los movimientos desde el egreso de la ciudad, en coordinación con la autoridad judicial interviniente.

GN | SECUESTRÓ DIEZ KILOS DE DROGA QUE ERA TRANSPORTADA POR DOS PASAJERAS DE UN COLECTIVO.

A partir de allí, se implementó un seguimiento controlado de los vehículos involucrados, lo que permitió confirmar el traslado de 35 kilos de la sustancia y concretar la interceptación en el momento oportuno.

Como resultado de la investigación, también se realizaron procedimientos en la provincia de Buenos Aires, donde fueron detenidas tres personas. Además, se incautaron dos vehículos utilizados en la maniobra, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Interviene el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Salta, a cargo de Mariela Giménez, y la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del Eduardo Villalba, con la intervención de la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.

En Pampa Blanca

El otro operativo tuvo lugar en la ruta nacional N°34, a la altura del kilómetro 1.150 de la localidad de Pampa Blanca, donde los efectivos de Gendarmería Nacional de la sección Seguridad Vial "Perico" y la sección Núcleo, dependientes del Escuadrón 53 "Jujuy", realizaban un control vehicular.

Fue en esas circunstancias que detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que circulaba con destino hacia la provincia de Córdoba.

Los gendarmes iniciaron el control del rodado y contaron con la ayuda de un perro de la fuerza, el cual al pasar por uno de los asientos (ocupado por una mujer) reaccionó exaltadamente y marcó la posible existencia de estupefacientes dentro de dos mochilas.

Ante ello, los uniformados solicitaron a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy la apertura de las mismas para una inspección exhaustiva. En presencia de testigos, los efectivos extrajeron del interior de las mochilas diez paquetes que contenían una sustancia blancuzca.

Posteriormente, identificaron a otra mujer que llevaba dinero en efectivo y que acompañaba a la involucrada.

El personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses "Jujuy" llevó a cabo las pruebas de campo narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 10 kilos 310 gramos.

La Unidad Fiscal interviniente orientó el decomisó de la droga, del dinero y demás elementos de interés, al igual que la detención de ambas involucradas.