Desarticulan una banda que trasladaba 35 kilos de cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

En un operativo de gran magnitud, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una organización criminal que había montado una ruta estratégica para el tráfico de estupefacientes desde la ciudad fronteriza de La Quiaca, en Jujuy, hasta el conurbano bonaerense, pasando por Salta.

Tras meses de exhaustiva investigación, que incluyó escuchas telefónicas, análisis de cámaras de seguridad y seguimientos controlados autorizados por la Justicia, los detectives lograron reconstruir el modus operandi de la banda. Los narcotraficantes utilizaban una modalidad táctica: dos o más vehículos “punteros” circulaban por delante del transporte con la droga para alertar sobre posibles controles policiales. La cocaína viajaba oculta en compartimentos con doble fondo especialmente diseñados en otros rodados.

El operativo culminó con la interceptación de un cargamento de más de 35 kilos de cocaína y la detención de tres personas vinculadas directamente a la organización. Fuentes policiales destacaron que la sustancia secuestrada tenía un valor millonario en el mercado ilegal y que el golpe neutraliza un eslabón clave en la distribución de drogas a nivel nacional.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia federal, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más integrantes de la red o conexiones con otros cárteles que operan en la zona norte del país.