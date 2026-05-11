Continúan internadas dos mujeres tras incidente vial

Tres personas continúan internadas, dos de ellas en grave estado, luego del incidente vial que dejó dos víctimas fatales el pasado viernes en un choque frontal en la autopista de la ruta nacional N° 66, a la altura del barrio Alto Comedero. También se confirmó la identidad del matrimonio oriundo de Palpalá que perdió la vida mientras viajaba hacia la capital jujeña. El conductor de uno de los vehículos involucrados está hospitalizado y con custodia policial.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron quienes fueron las víctimas del siniestro ocurrido en la ruta 66, cerca de la pasarela de las inmediaciones del club Suri. Se trataba de José Ignacio Pinto y Ruth Elizabeth Cruz, quienes iban en la parte delantera del auto Chevrolet Prisma que circulaba en sentido sur-norte, en dirección a la capital provincial. En los minutos posteriores al hecho, los bomberos trabajaron para rescatar a los fallecidos, aunque al momento de extraerlos el personal del Same comprobó que estaban sin vida. El examen cadavérico realizado por un médico de la Policía horas más tarde, determinó que en ambos casos, la causa de muerte fue por un traumatismo encéfalo craneal grave.

En el sector trasero del mismo vehículo viajaban las dos hijas de los fallecidos, quienes aún se encuentran internadas en estado reservado en el hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital. Ambas con múltiples golpes producto del violento choque frontal.

Por su parte, el otro conductor involucrado, que circulaba en la Toyota Hilux en el carril contrario, también se encuentra en el mencionado nosocomio capitalino. En el caso del hombre de 38 años está en la sala de Observaciones, como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneal moderado.

Con respecto a lo sucedido el viernes a la mañana, el personal de la Secretaría de Seguridad Vial le realizó el control de alcoholemia al único ocupante de la camioneta, que resultó negativo. Más allá de esto último, permanece con custodia policial.

Investigación

Las fuentes cercanas a la investigación le indicaron a este diario que el siniestro fatal se desencadenó cuando la camioneta perdió el control y se cruzó de carril. Para ello, pasó por arriba de la divisoria de pasto entre las cintas asfálticas de ambas manos.

Si bien el conductor está internado, está a disposición de la Fiscalía interviniente para que al momento de encontrarse en condiciones, pueda prestar declaración sobre las circunstancias del siniestro vial. El testimonio va a ser clave para conocer la razón de la brusca maniobra que realizó y, como consecuencia, derivó en el impacto frontal.