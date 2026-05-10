Robó y golpeó con un caño a una jubilada

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a un joven de 23 años acusado de golpear con un caño a una jubilada (79) para robarle 50 mil pesos y un celular, en su casa de la ciudad bonaerense de Cañuelas. La víctima está en grave estado mientras investigan si el sospechoso tiene vínculo con la víctima.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Perú, en el barrio Los Aromos de Cañuelas. Después de ser alertados, los agentes hallaron en la propiedad una linterna encendida, una ventana entreabierta y el portón del garaje forzado.

Dentro encontraron a la víctima en el suelo de su habitación, con un golpe en el rostro y manchas de sangre. La mujer estaba herida de gravedad y fue trasladada a un hospital local, donde permanece internada en terapia intensiva.

Un relevamiento de cámaras permitió identificar al sospechoso, habitual vendedor de metales en la zona, quien fue detenido tras un allanamiento.