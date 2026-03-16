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San Pedro de Jujuy

Encontraron un cadáver al costado de la Ruta N° 34

Lunes, 16 de marzo de 2026 12:04

Encontraron un cadáver a un costado de la Ruta Nacional N° 34, en las cercanías de la gruta del Gauchito Gil en la jurisdicción de la ciudad de San Pedro.


De acuerdo a las fuentes policiales consultadas, el hallazgo fue alrededor de las 10.15 de este lunes y en estos momentos trabaja el personal policial junto a Criminalística.
Por ahora se desconocen las causales de muerte como así también la identidad, detalles que se van a saber en las próximas horas conforme a la investigación.

Noticia en desarrollo...

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