En Jujuy, robaron al menos 13 motos en la última semana

ESTEBAN FRAZZI

El robo de motos es un delito de los más comunes en la provincia de Jujuy. Es cuestión de repasar las notas publicadas en esta sección para leer notas acerca de los asaltos en los cuales los vehículos de dos ruedas son el objetivo de los sospechosos, en los distintos barrios capitalinos y en las localidades de la provincia.

En el marco de este tipo de ilegalidad, El Tribuno de Jujuy realizó un relevamiento de las denuncias por robo de motos en la última semana, comprendida entre el domingo 20 y el sábado 26. De esta manera se pudo evidenciar que en el término de siete días, en el territorio provincial se denunciaron trece sustracciones en las distintas dependencias policiales, tanto en Seccionales como en Brigadas de Investigaciones de las Unidades Regionales de todo el territorio jujeño.

Por otro lado, los uniformados recuperaron otros cinco motovehículos, algunos de ellos con pedido de captura por robo. Siendo uno de los rodados, secuestrado en la provincia de Salta, aunque fue sustraído en Jujuy.

Con respecto a los puntos de la provincia con más denuncias, la mayoría de ellas, ocho, se registraron en el área comprendida entre la capital jujeña y la ciudad de Palpalá. Cabe aclarar, que de estos casos, cinco tuvieron como escenario al barrio Alto Comedero en sus distintos sectores.

Modalidades

Las modalidades de robo de motos varían. En algunas situaciones ocurre lo que se podría denominar como un descuido, como ser la situación en la que el denunciante dejó el rodado estacionado en la vereda con o sin trabar el volante, lo cual fue aprovechado para ser arrebatado por quienes están atentos a estas circunstancias.

Así, los sospechosos se las "ingenian" para encenderla y llevársela en funcionamiento. También, lo hacen de otra manera, como ser "pechando", accionar que muchas veces alerta a los efectivos que están realizando recorridos preventivos por las calles para posteriormente intervenir.

También puede suceder que los sujetos ingresaron a una propiedad privada para sustraerla. Además, se presentaron casos en los que inculpados abordaron a motociclistas y bajo amenazas y el uso de un arma le sustrajeron el vehículo, en hechos que escalan en nivel de violencia y tensión para las víctimas, poniendo en riesgo su integridad física.

En el relevamiento de esta semana, la mayoría de los robos fue a las motos que se encontraban estacionadas en la vereda, con un total de diez sustracciones.

Le prestó rodado a una amiga y ella se lo quedó

BRIGADA | INVESTIGACIONES DE PERICO RECIBIÓ LA DENUNCIA DEL DELIVERY.

Un hombre denunció que le prestó su moto a una amiga y ella no se la quiso devolver, en un hecho ocurri‑ do en la ciudad de Palpalá. El curioso ilícito sucedió el pasado jueves por la mediano‑ che en la ciudad siderúrgica, cuando el denunciante fue visi‑ tado en su domicilio del barrio San Roque por una amiga. La mujer le pidió prestada la moto con la excusa de ir hasta un lu‑ gar cercano y regresar. Tras darle el rodado, las horas pasaron y la amiga no volvía con el vehículo. Por esa razón, el denunciante se comunicó con ella, aunque le respondió que no se la iba a devolver. En con‑ secuencia, el damnificado se di‑ rigió a la Seccional 23° y radicó la denuncia aportando el nom‑ bre de la sospechosa.

Delivery asaltado

Un joven que trabaja haciendo repartos a bordo de una moto fue asaltado el pasado jueves al‑ rededor de las 23.30, mientras se disponía a entregar un pedido de comida en el barrio La Florida de la localidad de Las Pampitas. El ilícito ocurrió cuando la víc‑ tima fue interceptada por detrás por un sujeto que esgrimió un cuchillo y le propinó golpes de puño. Fue entonces que el moto‑ ciclista no opuso resistencia y el inculpado, bajo amenazas, se apoderó de un teléfono celular y además emprendió la fuga a bor‑ do de la motocicleta que el tra‑ bajador utilizaba para entregar los pedidos, una Honda Wave de 110 cc de cilindrada. Con posterioridad, el joven alertó a su empleador sobre lo sucedido y juntos se dirigieron a la sede de la Brigada de Investi‑ gaciones de la Unidad Regional 6, donde denunciaron el hecho.