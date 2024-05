Conducían con alcohol en sangre y causaron siniestros

Dos nuevos siniestros viales en los últimos días tuvieron como protagonista al alcohol frente al volante, en hechos ocurridos en el barrio capitalino de Alto Comedero y en la localidad de Tilcara.

Según fuentes consultadas por este medio, el primero de los casos sucedió días atrás en la avenida Marina Vilte de la capital provincial cuando a las 6.40, aproximadamente, un hombre manejaba un vehículo marca Volkswagen Suran.

En esas circunstancias cuando el hombre circulaba por la mencionada avenida a la altura del Centro Integral Comunitario (CIC) Copacabana por causas que son motivo de investigación colisionó con una moto conducida por un joven de 31 años de edad.

Los vecinos que presenciaron el hecho llamaron al servicio médico del Same, que arribó a los pocos minutos para atender al herido que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

También llegó el personal de Seguridad Vial que le realizó el control de alcoholemia a los conductores con resultado negativo para el automovilista y, en cambio, positivo para el motociclista con 1.04 g/l de graduación alcohólica por litro de sangre.

Finalmente se presentaron en el lugar del hecho ubicado en el sector B 6 de Alto Comedero los efectivos de la Seccional 46° perteneciente a la Unidad Regional 7 para realizar las actuaciones correspondientes y los integrantes del departamento de Criminalística.

Mientras que el segundo caso tuvo como escenario la ciudad de Tilcara cuando días pasados alrededor de las 21 un camión marca Mercedes Benz circulaba por la avenida Costanera.

En esas circunstancias por causas que son materia de investigación, en la esquina de la mencionada avenida y la calle Bolívar el camión embistió una bicicleta en la cual se trasladaban dos ocupantes, que lograron arrojarse al costado para no salir lastimados por el impacto.

Minutos más tarde llegaron los efectivos de la Seccional 14° para constatar lo ocurrido y el personal de Seguridad Vial, que le practicó el control de alcoholemia al conductor del camión con resultado positivo en 1.98 g/l.

Por otro lado quienes se desplazaban en la bicicleta, una mujer de 38 años y su hijo de 7, no sufrieron lesiones debido al rápido movimiento que hicieron para alejarse, por lo cual no fue necesaria la presencia del Same.

El conductor del camión, tras verificarse su consumo de alcohol, fue trasladado por los uniformados a la Seccional 14° para su detención preventiva, además que el ayudante fiscal dispuso el trabajo en la faz contravencional por la conducción peligrosa.