Alerta amarilla por temperaturas bajas en parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiió para este sábado alerta amarilla por bajas temperaturas extremas. Las zonas afectadas son El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona Baja de Dr. Manuel Belgrano, Zona Baja de Tilcara.
El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.
Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.
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Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
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Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
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Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
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Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
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Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
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En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
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De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
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No fumar en ambientes cerrados.
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Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.