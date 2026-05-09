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Asistencia Alimentaria

"Comer en Casa": se entregarán unidades alimentarias en localidades de la Puna

Desde el 12 de mayo, el Ministerio de Desarrollo Humano desplegará un operativo territorial en cuatro localidades puneñas para asistir a familias con refuerzos alimentarios.

Sabado, 09 de mayo de 2026 09:22

En un trabajo articulado entre la Secretaría de Asistencia Directa, el Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), municipios y comisiones locales, el programa "Comer en Casa" iniciará el martes 12 de mayo la entrega directa de unidades alimentarias en la Puna jujeña. La iniciativa busca garantizar asistencia nutricional a las familias más alejadas, respetando las particularidades de cada territorio.

Cronograma por localidad:

  • Abra Pampa (martes 12 al jueves 14 de mayo): Calle Independencia 678, barrio 12 de octubre, de 8 a 12 y de 15 a 19 h.

  • El Aguilar (miércoles 13 de mayo): Salón Avelino Bazán, calle principal s/n, de 10 a 16 h.

  • Tres Cruces (miércoles 13 al martes 19 de mayo):

    • 13 y 14: Iglesia Nuestra Señora de Fátima, Av. John Kennedy s/n, de 8 a 14 h.

    • 15: modalidad puerta a puerta en Achicoriayoc, Barro Negro, Tejada, Puente Colorado, Taquio, Arbolito y Chulín, de 8 a 14 h.

    • 18: puerta a puerta en Condorcito, Cóndor, Azul Pampa y Negra Muerta, de 8 a 14 h.

    • 19: puerta a puerta en Potrerillo, Lumara y Ugchara, de 8 a 14 h.

  • La Quiaca (viernes 15 de mayo): "Mickey" Yrigoyen esq. Rivadavia, de 8 a 16 h.

  • Barrancas (martes 19 de mayo): Secretaría de Acción Social y Juventud, Av. General Lavalle s/n, de 8 a 14 h.

Requisitos:
Los beneficiarios deben asistir con DNI original del titular. En caso de personas con discapacidad, se solicita presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

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