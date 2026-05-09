Úrsula Ricci es coronada representante del Colegio Che Il

El Colegio Che Il vivió una noche inolvidable al celebrar, en un mismo evento, su tradicional elección de representantes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2026 y sus tres décadas de labor educativa en la provincia de Jujuy. La ceremonia se realizó en las instalaciones del establecimiento con una masiva concurrencia de alumnos, familias y docentes.

Úrsula Ricci fue elegida como la nueva representante, mientras que Emilia Montaño y Sofía Pastorino Castro la acompañarán como primera y segunda princesa, respectivamente.

El listado completo de distinguidas incluye a Josefina Cejas Pellegrini (Primera Dama de Honor), Luz Méndez (Segunda Dama de Honor), Antonela Balbi (Miss Simpatía) y Victoria Barea (Miss Elegancia). Además, se entregaron menciones especiales: Helene Hensen, estudiante proveniente de Alemania, fue nombrada Embajadora, y Bernardita Aliaga Ortiz recibió el reconocimiento a la Mejor Compañera.

En cuanto a los representantes varones, el título de Paje 10 2026 fue para Máximo Marquillas, quien estará secundado por Lorenzo Costa y Lucas Sabarza. Por su parte, el embajador masculino fue Francesco Rossi, representante de Italia.

Durante la velada, los estudiantes fueron los grandes protagonistas, desplegando números artísticos y coreografías que llenaron de color y alegría la jornada. La conmemoración de los 30 años del colegio fue un eje central de la noche, resaltando su trayectoria y compromiso con la educación.Tras el desfile y las presentaciones de las candidatas, se dieron a conocer los nombres de las elegidas que portarán la bandera del colegio en la FNE 2026.

La noche volvió a demostrar el fuerte espíritu participativo y la identidad del Colegio Che Il, institución que cada año combina tradición, intercambio cultural y protagonismo juvenil en la antesala de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.