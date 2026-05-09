El José Hernández ya tiene su representante 2026

En una noche llena de emoción, alegría y color, el Complejo Educativo José Hernández realizó la elección de sus representantes estudiantiles 2026 en el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La gran elegida de la velada fue Candelaria Mayans, quien se convirtió en la nueva representante de la institución y será la encargada de llevar el nombre del establecimiento durante la FNE.

Además, Tiziana Berardi fue coronada como primera princesa y Ángeles Crespo como segunda princesa.

También recibieron sus distinciones Catalina Ase como primera dama y Jazmín Aranda como segunda dama.

Por su parte, Antonella Berardi obtuvo el reconocimiento de Miss Elegancia, Guillermina Ruíz fue elegida Miss Simpatía y Nicolás Ponce de León recibió la banda de Paje 10.

La comunidad educativa, junto a familiares y amigos acompañó una noche cargada de aplausos, música y festejos, celebrando a los nuevos representantes del colegio.