Wara Calpanchay con invitadas en Tilcara

Wara Calpanchay, la revelación de Festival Nacional del Folclore de Cosquín 2026, llega por primera vez a Tilcara con un concierto íntimo, que tendrá lugar hoy a las 20.

El escenario elegido es el de la Sala "Barbarita Cruz", del Centro Andino para la Educación y la Cultura (Capec), ubicado en Belgrano 443 de esa ciudad.

La artista presentará su repertorio de folclore andino en un formato íntimo y renovado.

Para esta ocasión especial, el escenario contará con la participación de grandes referentes de la escena local, potenciando el encuentro cultural. Ellas son las reconocidas músicas Cristina Paredes y Nora Benaglia.

Tras su consagración en el escenario mayor de Cosquín, Wara arriba a la Quebrada de Humahuaca para un debut oficial y esperado en Tilcara. La artista, a sus 21 años, compartirá su repertorio andino y original en una puesta en escena especial y única, preparada exclusivamente para esta velada.

El espectáculo se distinguirá por interpretaciones nuevas, melodías fusionadas y mensajes relevantes. Además, la presentación incluirá canciones inéditas que reflejan la transformación de esta joven artista cuyo reciente reconocimiento en Cosquín potencia y difunde su sabiduría y poder musical andino.

Wara Calpanchay se ha posicionado como una de las voces más frescas y potentes del folclore actual, logrando un sonido que honra las raíces andinas con una impronta contemporánea que cautivó al público y al jurado en la última edición de Cosquín.

Las reservas se pueden hacer al 3816392463.