Una obra de danza, hoy en La Mar en Coche

Hoy a las 21 en La Mar en Coche Espacio Multicultural (Puna 173, barrio San Pedrito), se presenta la segunda producción de la Compañía Border de Tilcara, “Yermo”. Es una obra de danza que se define como un rito sobre la carga de habitar un cuerpo que no sabe cómo decir adiós. Se cuestiona en esta obra ¿Cuánto pesa una palabra que no se pronuncia?

Dice la sinopsis que “’Yermo no es ausencia sino estado: una forma de presencia despojada donde el territorio expone, sin mediaciones, la relación entre cuerpo, tiempo y materia. La piel se vuelve estrato, la ropa, sedimento. Cuando algo se quiebra, el paisaje permanece; el cuerpo sostiene”.

La Compañía Border se conformó en el año 2024 como un espacio de investigación de distintos lenguajes escénicos ligados a la danza contemporánea, el teatro y la improvisación. La impronta del grupo radica en la diversidad de sus integrantes, en las búsquedas de movimiento y en la manera en que estas dialogan, construyen, crean y conviven escénicamente. Desde esta perspectiva, la compañía busca desarrollar estéticas identitarias y nuevas formas de abordar el hacer artístico, la creación escénica y el montaje desde lo colectivo.

En 2024 estrenaron su primera obra “Nada sucede dos veces”. Actualmente están presentando este segundo trabajo, que por primera vez llega a la capital, la producción de danza, “Yermo”. La obra cuenta con la dirección de Florencia Ríos y las interpretaciones de Fátima Guadalupe Altamirano, Miriam Arancibia, Quelo Basualdo, Masi Mamani, Santiago Sellán, Ismael Ávalos y Marcelo Velázquez.

De la técnica y vestuario se encarga Lara Nicolas. La música original de la obra fue compuesta especialmente por el prestigioso músico y creador Federico Gamba; y la producción audiovisual estuvo en manos de Elisa Portela e Ignacio Sánchez Moreau. Las entradas anticipadas se pueden solicitar al 3512112051