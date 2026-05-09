Avanzan nuevas obras de pavimentación en Palpalá

El municipio de Palpalá continúa ejecutando obras de infraestructura con recursos propios, en un contexto marcado por el retiro del acompañamiento del Gobierno nacional. Desde la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola destacaron que, gracias a una administración eficiente y al aporte de los contribuyentes, se avanza con trabajos integrales en distintos sectores de la ciudad.

En ese marco, el jefe comunal recorrió la pavimentación de la calle Roque Alvarado, en el barrio Constitución, una obra considerada clave para completar la principal vía de acceso a un sector que registró un importante crecimiento en los últimos años. La intervención busca dar respuesta a un pedido histórico de los vecinos.

OBRAS EN EJECUCIÓN

De manera simultánea, en el barrio Santa Bárbara se ejecutan trabajos sobre avenida Mina 9 de octubre, donde se realiza una obra integral que incluye pavimentación y recambio de antiguas cañerías, con el objetivo de mejorar la seguridad y garantizar una infraestructura más duradera.

Desde el municipio remarcaron que todas las obras se llevan adelante con recursos estatales administrados por la comuna, en medio de la desidia y el desentendimiento del Gobierno nacional respecto a la obra pública. Además, señalaron que el compromiso de los vecinos, a través del pago de sus tributos, resulta fundamental para sostener el crecimiento y desarrollo de la ciudad.