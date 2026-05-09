Estudiantes en la Semana gastronómica Jujuy a Punto

En el marco de la Semana gastronómica Jujuy a Punto: Un ritual de altura, estudiantes del IES N° 2 de Tumbaya, IES N° 5 e IES N° 11 de esta ciudad y el IGA Jujuy participarán en distintas instancias vinculadas al Torneo Federal de Chefs - Ronda Clasificatoria Jujuy 2026, en el Workshop "Jujuy, cultura y sabores" y en las capacitaciones territoriales impulsadas por Fehgra y la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy.

La iniciativa busca fortalecer la articulación entre las instituciones educativas, el sector privado y los organismos vinculados al turismo y la gastronomía, generando espacios de participación concreta para estudiantes en eventos reales de alcance provincial.

El objetivo es que los futuros profesionales se vinculen con la dinámica operativa del sector, en una agenda que apunta a consolidar a Jujuy como destino gastronómico con identidad propia.

Las actividades centrales se desarrollarán entre el 18 y el 20 próximos. El 18 se desarrollará la Ronda clasificatoria Quebrada y Puna del Torneo Federal de Chefs, en Tilcara; el 19 se realizará el Workshop "Jujuy, cultura y sabores", en San Salvador de Jujuy; y el 20 se concretará la Ronda clasificatoria Valles y Yungas. La agenda se completará con talleres territoriales programados entre el 13 y 24, orientados al fortalecimiento del sector hotelero y gastronómico.

En la región Valles participará el IES N° 11, bajo la rectoría de Silvia Roxana Adaro a través de sus carreras vinculadas al turismo, la gastronomía y la hotelería. También se integrará el IES N° 5, mediante la carrera de Turismo, con la cátedra Atractivo turístico de Jujuy, coordinada por Mónica Arancibia, y el espacio EDI Turismo de reuniones, a cargo de Viviana Martínez.

En ese marco desde la Tecnicatura Superior en Turismo del IES N° 5, su coordinadora Patricia Toscano, valoró la posibilidad de que los estudiantes se integren a una agenda de trabajo vinculada al turismo, la gastronomía y la organización de eventos.

La participación, señalaron desde la institución, permitirá fortalecer la formación práctica, acercar a los alumnos al sector privado y generar experiencias concretas en torno a una actividad estratégica para el desarrollo turístico de Jujuy.

La intervención del IES N° 11 adquirirá un valor estratégico dentro de esta agenda, ya que permitirá vincular a sus estudiantes con una actividad de alto impacto para el desarrollo turístico y gastronómico provincial.

"Para nuestra institución es muy importante que los estudiantes puedan vincularse con experiencias reales del sector turístico, hotelero y gastronómico. Esta participación les permitirá poner en práctica sus saberes, conocer la dinámica profesional y formar parte de una agenda que contribuye al posicionamiento de Jujuy como destino gastronómico", señaló Adaro

En la región Quebrada se sumará el IES N° 2 de Tumbaya, mediante la cátedra de Ceremonial y Protocolo, a cargo de Marcelo Humeres. En tanto el IGA Jujuy acompañará desde su formación específica en gastronomía en distintas instancias vinculadas al Torneo Federal de Chefs y al Workshop.