Luján celebró su identidad en un emotivo aniversario

En el marco de la fiesta patronal de la Virgen de Luján, vecinos, instituciones y autoridades municipales celebraron ayer el 78º aniversario del barrio Luján con un emotivo acto protocolar y el tradicional desfile cívico desarrollado en inmediaciones de la iglesia Nuestra Señora de Luján, ubicada sobre avenida Pueyrredón.

La jornada también reunió a integrantes del Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, fuerzas de seguridad, instituciones civiles y delegaciones escolares, quienes acompañaron a la comunidad barrial en la fecha.

El presidente del centro vecinal, Rodrigo Machaca, destacó la importancia de mantener viva esta tradición. "El tema de los desfiles ya es una tradición, todos los vecinos esperan los 8 de mayo para venir y estar presentes, toman su chocolatada y comparten este momento. Hay cosas para trabajar y mejorar por el barrio", expresó. Asimismo, agradeció a todos los colegios, jardines y padres que "hacen un esfuerzo por venir a este desfile que es tradicional del barrio, se organiza desde hace mucho tiempo en avenida Pueyrredón". Luego, remarcó el rol de la institución vecinal como nexo con la comunidad. "El centro vecinal es muy importante porque somos la oreja y la voz de los vecinos. Queremos gestionar para el barrio, por eso invito a todos a participar de los talleres y cursos y acercarse para gestionar lo que se necesita", dijo.

DESFILE | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, resaltó la identidad histórica del sector y recordó los orígenes del barrio. "Es un hermoso día para celebrar estos 78 años del barrio. La ordenanza 19 del año 1958 estableció los límites de este barrio con calles como Caseros, Éxodo, Pueyrredón, entre otras", indicó. También destacó el crecimiento institucional y comercial de Luján. "Tiene muchas instituciones como la Municipalidad, el Polivalente, clubes como Gimnasia y Esgrima y Deportivo Luján. No solo hablamos de historia, sino también del presente y futuro. Luján es un barrio ordenado y tradicional, pero sobre todo donde sus vecinos tienen un fuerte sentido de pertenencia: lo defienden, lo apoyan y buscan mejorar", afirmó.

Además, comentó que estuvo investigando sobre la evolución urbanística del sector. "En un principio se buscó poner nombres a las calles para luego planificar y tener el diseño que hoy se fue expandiendo, ya que tiene una gran actividad comercial y eso obliga a realizar cambios y mejoras en transporte y comunicación", agregó.

Historia e identidad

CELEBRACIÓN BARRIAL | EN COINCIDENCIA CON LA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LUJÁN.

Este barrio nació como villa periférica, su nombre inicial fue Villa Luján y con el correr del tiempo el sector se ha transformado y crecido, actualmente es un barrio semicomercial con desarrollos inmobiliarios y numerosos comercios que hacen de esta una zona muy transitada.

El barrio Luján se caracteriza por tener diferentes instituciones que, en la actualidad, son consideradas patrimonios por los vecinos. Una de las ellas es la entidad "granate", el Club Deportivo Luján. Fundado el 19 de enero de 1956. La entidad de calle Tumusla actualmente cuenta con canchas de fútbol, básquet, vóley y pileta de natación.

“Por suerte vi crecer al barrio”

Entre los testimonios más emotivos estuvo el de la vecina Elina Mercado, quien recordó cómo era el barrio décadas atrás. “Cuando vine por primera vez al barrio no había nada. Lo que vemos hoy eran ranchos y la capilla era un galponcito, pero después fue creciendo el barrio.

Yo hice mi vida aquí y crié a mis hijos; uno de ellos ya tiene 50 años, así que hace mucho tiempo que estoy y por suerte vi crecer a Luján”, relató a El Tribuno de Jujuy. También evocó antiguos paisajes del sector. “Mi papá había comprado un lotecito y todo era barrial. Incluso Gorriti era puro yuyo y donde hoy está la Municipalidad antes funcionaba el aislamiento donde estaban las personas enfermas”, recordó. Al finalizar el desfile, los organizadores compartieron una chocolatada con facturas para todos los participantes y vecinos presentes, en un momento de encuentro y camaradería que coronó la celebración.

Finalmente, destacó la importancia de seguir participando en las celebraciones comunitarias. “Con mis avanzados años vengo y participo de estos actos y desfiles porque los hacen mis hijos y nietos”, concluyó emocionada.