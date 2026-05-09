Inauguraron alumbrado público en Monterrico

Acompañado por una gran cantidad de vecinos, el intendente de Monterrico, Luciano Moreira, inauguró recientemente la nueva extensión de la red de alumbrado público en veinte manzanas del barrio Pozo las avispas. De esta manera, el jefe comunal cumplió con un largo anhelo de los residentes del lugar que jamás dispuso de luminarias en las calles.

"Esta obra es la más grande y significativa que realizo como gestión en comparación con otras obras de igual característica, siendo la más grande inclusive que la realizada sobre la ruta 45", sostuvo Moreira durante la ceremonia inaugural de los trabajos que le cambiarán la vida a los vecinos del sector.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD | ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO POZO LAS AVISPAS, DE MONTERRICO.

En el acto estuvieron también el diputado provincial Federico Manente; el intendente de Puesto Viejo, Marcelo Hugo López; Amanda López; funcionarios municipales y muchísimos vecinos acompañados por la presidenta del centro vecinal, Analía Verónica Medina.

Tras escuchar un emocionado discurso del jefe comunal anfitrión, el intendente de Puesto Viejo, Marcelo López, sostuvo que "Luciano Moreira, de todos los municipios de los Valles, es el intendente que más obras hace en el departamento El Carmen". Por su lado, el diputado Manente fue más allá al aseverar que Moreira "es el intendente que más obras hace en toda la provincia".

Al concluir el acto, Moreira agradeció a la comisión vecinal que una vez más reconoció el trabajo de la comuna a favor de los habitantes de Monterrico. Y en un momento cargado de emociones recibió de manos de los vecinos una placa de reconocimiento, gesto de afecto que lo conmovió notoriamente.