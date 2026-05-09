Con un encuentro iniciaron clases de la escuela bíblica

Como todos los años, en el barrio Los Molinos, se efectúa un festival para niños y adolescentes del lugar, con motivo de dar inicio a la escuela bíblica.

El acto se llevó a cabo en la plaza "5 de Junio" del sector 2 de la mencionada zona y, como este año coincidía con la fecha del día internacional contra el bullying, se decidió abordar sobre la temática que tanto aqueja a la comunidad educativa. En la ocasión, brindaron valores para reforzar la identidad, al momento de afrontar estas situaciones y no ser víctimas. A parte, cómo es costumbre, se realizaron juegos, concursos, sorteos y para todos los presentes, chocolate con facturas y la entrega de golosinas como despedida. Este tipo de actividades, requiere de todo un trabajo previo de planificación y trabajo para recaudar los fondos, ya que se trata de una institución sin fines de lucro, ni que percibe ayuda; por lo que todo se debe al esfuerzo del equipo de trabajo de la Escuela Bíblica, movidos por el amor hacia los niños. Si bien la actividad estaba prevista para el sábado a la tarde, debido a las condiciones del clima se tomó la decisión de trasladarla al domingo a la mañana con gran acierto, ya que el tiempo estuvo acompañando con una mañana soleada en el lugar. La convocatoria también fue numerosa, con una gran cantidad de niños y adolescentes que se dieron cita, para disfrutar con gran alegría de todo lo ofrecido.

Obviamente, esa respuesta de los pequeños es gratificante y genera una gran satisfacción, lo que renueva las fuerzas para seguir trabajando. Además, informaron que en 2026 realizarán la inauguración de la escuela bíblica y que, en el marco del Día contra el Bullying, brindaron una charla sobre la temática.

Un nuevo encuentro estaba planificado para hoy pero por cuestiones climáticas, lo pasaron para el domingo a la mañana, de esta manera convocaron a más personas que quieran ser parte de la propuesta.

Cocina regional en 150 Hectáreas

Los alumnos del taller de cocina regional, se reunieron para realizar el tradicional día del trabajador, donde el talento de cada uno, brilló en cada preparación a través de la guía destacada de la docente, Gabriela Beltrán. Los activos estudiantes sorprendieron a los presentes con su creatividad, destreza y conocimientos; elaborando un delicioso pernil braseado junto a bollitos caseros que fueron un verdadero éxito para el público que se dio cita en el lugar. Ellos auguraron un gran 1 de mayo para todos, tanto alumnos como profesores y equipo del Nido “Ara San Juan” en las 150 Hectáreas.

Tai chi en 12 de Octubre

A fin de promover la armonía, el equilibrio y la conexión cuerpomente, tan necesarios para los seres humanos, especialmente para los adultos mayores, vecinos de Alto Comedero participaron de una jornada de tai chi en el CPV 12 de Octubre. Además, en el espacio de arteterapia plástica, se llevó adelante una actividad de simetría, pensada especialmente para fortalecer las funciones cognitivas de los participantes que forman parte del querido “Tren de la vida y la alegría”. Cada encuentro es una oportunidad para crecer, compartir y seguir llenando de vida cada momento.

Cosecha en huerta orgánica

Se inició la cosecha de la achojcha en la huerta orgánica que se encuentra en el CIC “Che Guevara” de las 10 Hectáreas del barrio Alto Comedero. Se trata de una planta originaria de las zonas templadas y tropicales de Los Andes, que también se la conoce como achocha, archucha, pepino de rellenar, caigua, caigua y qaywa. Es de forma alargada y puede llegar a los 20 centímetros de tamaño, su color varía del verde oscuro al blanco y su sabor es parecido al del pepino o al pimiento dulce con un gran aporte nutricional.