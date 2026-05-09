Celebraron su 3° aniversario

HUMAHUACA (Corresponsal). En una jornada cargada de emoción y recuerdos, la Escuela de Configuraciones de apoyo (ECA) N° 15 celebró ayer su tercer aniversario como institución independiente, consolidándose como un pilar fundamental para la inclusión educativa en toda la región de la Quebrada.

La institución, que hoy alberga a 135 estudiantes, nació hace 25 años como un anexo de la Escuela N° 77. Tras décadas de gestión y el impulso de docentes pioneras como Isabel Simón y la actual directora Fabián Saavedra, logró su nombramiento oficial hace tres años.

En el acto estuvo el supervisor de la zona, el profesor Juan José García, destacó el "crecimiento a pasos agigantados" de la comunidad educativa. "Me emociona y enorgullece ver plasmados los sueños de toda la comunidad de Humahuaca. Estos niños tienen hoy un espacio donde estar contenidos y formar parte de la sociedad", señaló García, subrayando que la escuela no solo recibe alumnos locales, sino también de localidades aledañas como Uquía, Huacalera y Chucalezna.

El espacio propio

Actualmente, la ECA N° 15 continúa compartiendo instalaciones con la Escuela N° 77, lo que limita su capacidad operativa frente al constante aumento de la matrícula.

La vicedirectora, Rosa Soruco, expresó al respecto: "Estamos contentos y orgullosos por todo lo que se está dando en estos últimos año pero también necesitamos nuestro espacio propio. Si bien la Escuela 77 nos ha albergado con generosidad durante años, necesitamos lugar para más maestros y más estudiantes para poder realizar nuestras actividades de sede integral y apoyo a la inclusión de manera adecuada".

La comunidad educativa espera que este nuevo aniversario sirva para visibilizar una gestión necesaria que permita a la ECA N° 15 seguir creciendo con la autonomía que su labor requiere.