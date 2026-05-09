Viernes trágico: Tres víctimas fatales en menos de tres horas

Tres personas murieron en dos incidentes viales que se registraron la mañana de ayer, en el lapso aproximado de tres horas, en rutas de la provincia. Uno sucedió en la ciudad de El Carmen, donde un ciclista murió tras ser atropellado por un vehículo que se fugó. Mientras que en el barrio Alto Comedero, una camioneta y un automóvil protagonizaron un choque frontal que dejó a dos víctimas fatales y a tres hospitalizadas.

Este diario pudo saber que el primero de los incidentes se registró ayer alrededor de las 5.40 en la ruta provincial N°47, a la altura de la finca Nación, en la ciudad de El Carmen.

Fue en esas circunstancias que las autoridades recibieron una alerta sobre un ciclista que habría sido atropellado, por lo que una comisión policial junto a personal del Same se constituyó de inmediato.

Allí observaron a un hombre tendido y al momento de la intervención de los paramédicos carecía de signos vitales.

A pocos metros, además, observaron una bicicleta rodado 26 con daños en la rueda delantera y a un costado un automóvil Volkswagen.

EL CARMEN | EL CICLISTA CARECÍA DE SIGNOS VITALES AL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARAMÉDICOS.

El conductor del rodado fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó negativo y relató a los efectivos que circulaba por el sector y tuvo que maniobrar de repente al percatarse de la presencia del cuerpo, por lo que alertó a las autoridades.

La misma fuente indicó que la principal hipótesis es que un vehículo atropelló al ciclista y optó por emprender la fuga, sin brindar asistencia a la víctima.

Asimismo, solicitaron la colaboración de quienes puedan aportar alguna información que permita dar con el paradero del conductor fugitivo.

Peritos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del episodio, mientras que personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular.

Los efectivos de la Seccional 8° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Alto Comedero

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 8.45 en la ruta nacional N°66, a la altura de la pasarela de la cancha Suri, del barrio Alto Comedero.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 38 años conducía una camioneta Toyota Hilux, en dirección norte-sur, y por razones que son materia de investigación perdió el control del rodado, se cruzó de carril y chocó de manera frontal contra un automóvil Chevrolet Prisma que circulaba con cuatro ocupantes abordo.

Como consecuencia del incidente, todos los involucrados quedaron atrapados en las cabinas de los vehículos.

Personal del Same, efectivos policiales y bomberos trabajaron en el rescate, pero lamentablemente el conductor del automóvil y su acompañante, que iba sentada en la parte delantera, carecían de signos vitales.

Un examen cadavérico realizado por un médico de la Policía determinó que en ambos casos, la causa de muerte fue por un traumatismo encéfalo craneal grave.

En tanto, otras dos mujeres que se desplazaban en los asientos traseros del mismo rodado tuvieron que ser trasladadas de urgencias al hospital "Pablo Soria".

Por otra parte, el conductor de la camioneta, que también tuvo que ser rescatado, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. Luego trasladado al hospital "Pablo Soria", donde quedó alojado en sala de Observación con el diagnostico de traumatismo encéfalo craneal moderado.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causas del incidente vial y luego los vehículos protagonistas fueron secuestrados.

La Seccional 33° quedó a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.