Tenía pedido de detención vigente y fue aprehendido

Efectivos policiales de la Unidad Regional Dos de la ciudad de San Pedro de jujuy logró identificar y demorar a un hombre que contaba con un requerimiento judicial vigente.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el procedimiento tuvo lugar en la jornada de ayer en horas de la mañana, mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos por la zona comercial.

La intervención se originó cuando los uniformados individualizaron a un sujeto, que al notar el paso de la patrulla, cambió su rumbo dándose a la fuga rápidamente.

Ante esta actitud, los agentes procedieron a su inmediata intercepción en la vía pública y en un primer momento el sospechoso opuso resistencia y no respondía a los requerimientos de los efectivos, pero luego fue reducido e identificado.

Al consultar sus datos con la base de datos de la fuerza, se constató que sobre el individuo pesaba un pedido de comparendo activo emitido por una dependencia policial.

Finalmente, el demorado fue trasladado a la unidad correspondiente, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes para regularizar su situación procesal.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control interviniente la inmediata detención del inculpado.

Con estas acciones, la Policía de la provincia continúa reforzando su presencia en los sectores de mayor concurrencia de San Pedro, priorizando la prevención y el cumplimiento de las disposiciones legales para brindar mayor seguridad a toda la comunidad.