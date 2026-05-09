Secuestran más de dos kilos de pasta base de cocaína

Más de dos kilos de pasta base de cocaína fueron secuestrados tras un procedimiento en una vivienda del barrio Tupac Amaru de Alto Comedero, que además derivó en el decomiso de dinero en efectivo y la detención de una pareja mayor de edad.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo del mencionado sector barrial, a cargo de la fiscal Angélica Solís, con la participación de la ayudante fiscal Albana Daud, y con la intervención del Juzgado con competencia en Narcomenudeo, a cargo del juez Pablo Pullen Llermanos.

El procedimiento fue concretado el pasado 6 de mayo por personal de la Brigada de Narcotráfico de Alto Comedero, en el marco de tareas investigativas vinculadas a la comercialización de sustancias estupefacientes al menudeo.

Durante la medida, los efectivos policiales lograron secuestrar dos envoltorios rectangulares de grandes dimensiones que contenían pasta base de cocaína, con un peso total de 2 kilos con 64 gramos.

Asimismo, se incautaron otros 10 envoltorios y un paquete con la misma sustancia, con un peso total de 84 gramos.

Además, se secuestraron casi dos millones de pesos argentinos en efectivo y 800 dólares, junto a otros elementos de interés para la causa, entre ellos una balanza de precisión, elementos de corte y fraccionamiento con vestigios positivos para estupefacientes y dispositivos electrónicos.

Los investigadores además detallaron que se procedió a la detención de un hombre y una mujer, quienes quedaron imputados por infracción al artículo 5 inciso "c" de la Ley Nº 23.737, conforme a lo establecido en el artículo 289 del Código Procesal Penal, mientras avanzan las medidas investigativas correspondientes.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que la investigación llevó más de dos meses de recolección de datos y vigilancia en las inmediaciones.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la importancia de las denuncias anónimas para iniciar investigaciones vinculadas al narcomenudeo y otros delitos. Las mismas pueden realizarse a través de los canales habilitados por el organismo denuncias.mpajujuy.gob.ar y en los buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.