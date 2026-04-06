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El Tiempo en Jujuy

Lunes con lloviznas y un marcado descenso de temperatura

La máxima llegará a los 18°C y se esperan tormentas aisladas hacia la tarde y noche.

Lunes, 06 de abril de 2026 07:30

San Salvador de Jujuy inició la jornada con cielo cubierto, 99% de humedad y visibilidad reducida a solo 0.5 km por niebla.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las lloviznas de la mañana den paso a una mayor inestabilidad, con una probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 70% al cierre del día.

Para el resto de la semana, se mantendrán condiciones similares con mínimas de 12°C y máximas que no superarán los 21°C.

Este escenario de cielo nublado y lluvias persistiría, según el pronóstico extendido, al menos hasta el próximo sábado.

 

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