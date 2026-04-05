Presentaron chomba y campera en la Técnica N° 2

En un clima de fiesta, los chicos de la promoción 2026 de la Escuela de Educación Técnica N° 2 "Profesor Jesús Salazar" presentaron la chomba y campera que lucirán a lo largo del ciclo lectivo.

En el patio del establecimiento capitalino, los estudiantes de 6° año de las cuatro divisiones protagonizaron el encuentro en el que no faltó la tradicional bomba. Se trata de Marta Bonifacio, Zaida Tolaba Adauto, Gonzalo Cortez, Nahuel Cortez, Santiago Carrizo, Ezequiel Calisaya, Antonella Calisaya, Sofía Valdez, Luciano Rubia, Raúl Ruiz, Jaquelina Vilca, Joaquín García, Melisa Barberis, Matías Gutiérrez, Julieta Calisaya, Guadalupe Arenas, Ciro Arias, Martina Barrionuevo, Lautaro Benicio, Marcos Burgos, Ignacio Cabrera, Julián Caiguara Zubelza, Gabriel Carrillo, Santiago Carrizo, Lihué Centeno, Jorge Cruz, Sabina Díaz, Gabriel Farfán, Galo Gómez, Gregorio Cari, Leonardo Gutiérrez, Brenda Morales, Selena Narváez, David Ontiveros, Juan Pérez, César Ricaldi, Octavio Suarez, Luis Torres, Mario Vaca, Joaquín Iturre, Luis Gutiérrez e Irina Sulca.

También Alexandra Chauque, Marcos Choque, Emanuel Coronel, Antonella Cruz, Javier Estrada, Pedro Figueroa, Marcelo Flores, Nicolás Galián, Juan Herrera, Juan Huaranca, Alejandro Ibáñez, Axel Mamani, Carlos Mamani, Mateo Martínez, María Mendoza, Nicolás Puca, Lourdes Mirk, Constanza Rivero, Damián Rodríguez, Santiago Torres Cardozo, Facundo Vilca, Magali Villa, Joel Yurquina, Luisiana Zerpa, Eliseo Díaz y Mía Ruiz, Ignacio Cano, Enrique Cabrera, Alberto Burguini, Shai Benítez, Lisandro Bartoletti, Tatiana Alfaro y Kevin Ábalos.

El encuentro se caracterizó por la alegría propia de los jóvenes que cursan el último año de la secundaria con todo lo que ello implica.