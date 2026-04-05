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Gimnasia cerró una gran tarde y venció 2-0 a Patronato

El conjunto local amplió la ventaja en el cierre del partido con un gol de Hugo Soria a los 49’ del complemento, luego de haber abierto el marcador en el primer tiempo con Guillermo Cosaro.

Domingo, 05 de abril de 2026 18:06

El conjunto jujeño tuvo una actuación sólida de principio a fin y se quedó con tres puntos importantes en casa. Abrió el marcador en el primer tiempo a través de Guillermo Cosaro y supo manejar el desarrollo del partido con orden y eficacia.

En el complemento, el trámite se volvió más intenso, con varios cambios en ambos equipos y una expulsión clave en la visita: Santiago Piccioni vio la roja tras recibir la segunda amarilla, dejando a Patronato con uno menos en el tramo final.

Ya en tiempo de descuento, Hugo Soria selló el 2-0 definitivo para desatar el festejo en el estadio 23 de Agosto. Gimnasia fue contundente, aprovechó sus oportunidades y ratificó su buen momento ante su gente.

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