Ariana Grande regresa al cine y será "La nueva Focker“

La actriz y cantante Ariana Grande es la nueva protagonista de “La nueva Focker”, la última entrega de la icónica saga que comenzó con la película “La familia de mi novia”, que protagonizan Ben Stiller y Robert De Niro.

Universal Pictures presentó el primer tráiler de la película durante la última edición de CinemaCon en Las Vegas. El film llegará a los cines el próximo 26 de noviembre.

En esta nueva entrega, los roles de la primera película se invierten y ahora es Olivia Jones, personaje que interpreta Ariana Grande, quien debe ganarse el respeto de su suegro Greg Focker (Ben Stiller), quien a su vez logra una buena impresión del patriarca de la familia, Jack Byrnes (Robert De Niro).

El conflicto principal de la película ronda la brecha generacional y psicológica que hay entre Greg y la nueva novia de su hijo Henry, quien rompe con el estereotipo de novia ingenua.

Entre bromas –o no–, Olivia cuestiona la sobreprotección que Greg tiene sobre Henry y menciona en varias ocasiones que “lo liberará de sus garras”. Sin embargo, esto no es tomado a la ligera por el suegro sobreprotector.

En el tráiler, Olivia se presenta como una mujer inteligente que llegó a trabajar con el FBI en negociaciones con criminales, lo que le da una considerable ventaja sobre el padre de su novio. Por su parte, Greg sospecha de Olivia y no la cree correcta para su hijo. Incluso, llega a describirla como alguien entrenada para manipular, lo que los lleva a tener una divertida rivalidad.

Para dificultad de Greg, Olivia se volvió muy cercana a Jack, quien llegó a considerarla para “el círculo de confianza” que vimos en la primera entrega.