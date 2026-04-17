Capital Humano contabilizó 9,4 mil personas en situación de calle en 19 provincias

Del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle implementado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, al que adhirieron 19 provincias, se contabilizaron en total 9.421 entre un 17% de mujeres y 83% de varones.

En cuanto al rango etáreo, el 92% de la población tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad, de acuerdo con la comunicación oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

A partir de 7.894 entrevistas realizadas tanto en espacios públicos (calles, plazas, zonas céntricas o periféricas) como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores o centros transitorios), se identificó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI.

Asimismo, un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.

La cartera que conduce Sandra Pettovello señaló en un comunicado que “el operativo realizado cumple con la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle como de las que están en riesgo de estarlo, con el objetivo de promover políticas que les garanticen su identidad e integridad física”.