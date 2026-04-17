El Gobierno oficializó el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios conjuntos

El Gobierno nacional autorizó formalmente el despliegue de fuerzas militares de los Estados Unidos en territorio argentino para participar de los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”.

La medida, oficializada este viernes a través de un decreto en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, busca fortalecer la interoperabilidad entre ambos países y consolidar la posición de Argentina como socio estratégico en seguridad global.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ejercicio "Daga Atlántica" se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio, abarcando áreas terrestres, aéreas y marítimas. Las actividades principales tendrán lugar en puntos neurálgicos como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, entre el 26 y el 30 de abril se llevará a cabo el ejercicio naval “PASSEX” dentro de la Zona Económica Exclusiva. Esta operación contará con la presencia de unidades de alto impacto de la Armada estadounidense, como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que realizarán tareas de adiestramiento junto a personal y medios de la Armada Argentina para reforzar el control y la vigilancia en el Atlántico Sur.

La nueva programación de estos ejercicios surge tras una postergación obligada a principios de mes, debido a la escalada de las tensiones bélicas en Medio Oriente, lo que obligó a ambos países a readecuar recursos.