XXV Festival de la manzana y artesanías en Agua de Castilla

Mañana en la comunidad de Agua de Castilla (perteneciente a la jurisdicción municipal de Abralaite), se realizará el XXV Festival de la manzana y artesanías, promoviendo la excelente producción frutihortícola y los trabajos manuales elaborados por los pobladores del lugar.

En la Puna jujeña la pequeña comunidad distante a unos 7 kilómetros de Abralaite (y ésta a unos 60 kilómetros de Abra Pampa por la ruta provincial 79), valle fértil y apacible, se destaca por la muy buena producción de dicha fruta que se comercializa en toda esa zona.

La totalidad de las familias se dedican a esa actividad y mejorando su producción, en este tiempo del año es cuando están en plena cosecha, que les permite a las mujeres elaborar mermelada, licor y otros derivados. Además hay duraznos y membrillos que aprovechan para darles un valor agregado.

A las 10 se realizará la apertura de la nueva edición, a las 11 el público participará en el Tour La ruta de la manzana y se habilitarán los stands de exposición y venta de la fruta y otros productos agrícolas que se obtienen en la localidad.

Al medio día comenzarán los concursos de mermelada, jalea, licor de manzana y elaboraciones de pastelería regional con manzana. Desde las 15 será el espectáculo folclórico, aparte se elegirá a la Embajadora de la manzana.

Al atardecer la comisión organizadora entregará los premios a los ganadores de los concursos, mientras que el cierre será con un festival folclórico popular.