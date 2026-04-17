Un hombre fue herido con un arma de fuego en un pie

Un hombre resultó herido con un arma de fuego en un pie y tuvo que ser hospitalizado. La víctima, que tiene diferentes medidas judiciales, solicitó asistencia en un centro de salud y se negó a aportar las circunstancias en que fue atacado.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del episodio el pasado miércoles alrededor de las 19.40, cuando un hombre de 47 años ingresó solicitando asistencia al centro de salud del barrio San Pedrito, ubicado en la intersección de las calles Dean Funes y Zegada, de la capital jujeña.

El personal médico asistió de inmediato a la víctima, quien se encontraba en estado de ebriedad, y constató que presentaba una herida de arma de fuego en el empeine del pie izquierdo, con orificio de entrada y sin salida.

Por tal motivo, solicitaron la intervención del personal del Same que lo trasladó al hospital "Pablo Soria", para una mejor atención.

Efectivos se entrevistaron con el protagonista, pero éste se negó a brindar información sobre las circunstancias en que resultó herido y manifestó que no radicaría una denuncia. Asimismo se estableció que ingresó al centro de salud barrial junto a otro sujeto, que se negó a identificar y se retiró de inmediato.

Posteriormente, el personal policial ingresó sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal y cayeron en cuenta que registraba medidas restrictivas, entre ellas prohibición de ejercer cualquier tipo de conducta que represente actos de violencia de género y de abstención de actos de agresión física, verbal y moral.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el inculpado quede con custodia policial y que se investigue de oficio las circunstancias en que resultó herido.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Subcomisaria San Francisco de Álava, por directivas del representante fiscal.