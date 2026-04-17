Trump anunció un alto el fuego entre el Líbano e Israel

En medio de las tensiones entre el Líbano e Israel, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer finalmente el alto el fuego entre ambos países, que durante la jornada intercambiaron ataques cruzados. El mandatario republicano afirmó que la tregua se produjo tras las "excelentes" conversaciones que mantuvo con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Joseph Aoun, y que comenzó a regir a partir de ayer.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro [Benjamin] Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días", informó Trump desde su red social Truth.

"El martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington DC, con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera", agregó.

"He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, íasí que manos a la obra!", sentenció Trump.

Sus dichos no son aislados. A lo largo de su mandato, Trump se ha presentado como un pacificador y ha reclamado el Nobel de la Paz por sus esfuerzos que, según él, pusieron fin a nueve guerras. Esta afirmación está disputada, con casos que van desde países que le dan crédito por haber ayudado a reducir hostilidades o alcanzar un alto el fuego, a conflictos que no han sido directamente resueltos.

Minutos después del anuncio, el presidente estadounidense volvió a recurrir a su red social para confirmar que acordó un encuentro entre Netanyahu y Aoun, a realizarse en Washington.

"Además de la declaración que acabo de emitir, invitaré al primer ministro de Israel, 'Bibi' Netanyahu, y al presidente del Líbano, Joseph Aoun, a la Casa Blanca para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo. Ambas partes desean la paz, íy creo que sucederá pronto!", agregó el mandatario.

Por su parte, Netanyahu difundió un video en el celebró la tregua al considerar que el alto el fuego con Líbano representa una oportunidad para alcanzar un acuerdo de paz "histórico". Pese a ello, el primer ministró israelí aclaró que no ha accedido a la exigencia de Hezbollah de que retire sus fuerzas del sur del Líbano hasta la frontera internacional.

Conversaciones con Irán

Las declaraciones de Trump pueden ser leídas como la antesala a un eventual acuerdo con Irán para arribar al fin de la guerra, luego que el presidente norteamericano revelara esta tarde a la prensa que la próxima reunión entre Estados Unidos e Irán podría tener lugar durante el fin de semana.

"Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo", resaltó el mandatario estadounidense, antes de abandonar la Casa Blanca.

Así, Trump sostuvo ante los periodistas que las perspectivas de alcanzar un acuerdo con Irán eran buenas y que Teherán está ahora dispuesto a aceptar condiciones que anteriormente rechazaba.