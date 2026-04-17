Hay una necesidad silenciosa, profunda y universal que atraviesa a cada ser humano, aunque no siempre sepamos nombrarla: la necesidad de sentir que importamos. No se trata de ego ni de protagonismo, no es un capricho ni una demanda exagerada. Es algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más esencial. Es esa sensación íntima de saber que nuestra existencia tiene un lugar, que nuestra presencia deja una huella, que nuestra voz es escuchada y que, de alguna manera, nuestra vida tiene significado para otros.
Sentir que importamos es, en muchos aspectos, un alimento emocional. Cuando está presente, nos sostiene, nos da fuerza, nos conecta con el mundo. Cuando falta, aparece un vacío difícil de explicar, una especie de desarraigo interno que nos deja preguntándonos, a veces sin palabras, si realmente somos vistos, si alguien nos tiene en cuenta, si hay un espacio donde verdaderamente pertenecemos.
A lo largo de la vida, vamos construyendo esta sensación de distintas maneras. En la infancia, suele depender en gran medida de las miradas, los gestos y las palabras de quienes nos cuidan. Un niño que es escuchado, validado, abrazado en su emoción, va incorporando la certeza de que importa. No porque haga algo extraordinario, sino simplemente por ser quien es. En cambio, cuando esa presencia no está, cuando las necesidades emocionales no son reconocidas o son minimizadas, puede comenzar a instalarse una duda que, con el tiempo, se vuelve hábito: la duda de si uno vale lo suficiente como para ser tenido en cuenta. Sin embargo, esta sensación no queda fija en la infancia. A lo largo de los años, la seguimos buscando, recreando, reconstruyendo. En las amistades, en los vínculos de pareja, en el trabajo, en los espacios que habitamos.
Buscamos sentirnos importantes, no desde la superioridad, sino desde la pertenencia. Queremos saber que, si no estuviéramos, algo faltaría. Que nuestra ausencia sería notada, que nuestra presencia suma. Pero aquí aparece una trampa sutil: muchas veces confundimos sentir que importamos con ser imprescindibles. Y en ese intento de volvernos necesarios para otros, empezamos a desdibujarnos. Nos adaptamos, cedemos, postergamos lo propio con tal de sostener un lugar. Como si el precio de importar fuera dejar de ser auténticos. Como si tuviéramos que hacer méritos constantes para justificar nuestra existencia en la vida de los demás. Y entonces, en lugar de sentirnos valiosos por quienes somos, empezamos a depender de lo que hacemos, de lo que damos, de lo que logramos. Nos volvemos funcionales, útiles, disponibles. Y aunque por momentos esto puede darnos una sensación de reconocimiento, en el fondo suele dejar un sabor incompleto. Porque no es lo mismo ser valorado por lo que uno hace que ser querido por lo que uno es.
Sentir que importamos de verdad implica ser vistos en nuestra totalidad. En nuestras luces y en nuestras sombras. En nuestros aciertos y en nuestras fragilidades. Implica poder mostrarnos sin máscaras, sin tener que estar constantemente demostrando algo. Es saber que hay un lugar donde podemos ser simplemente humanos, sin exigencias, sin condiciones. Pero también es importante reconocer que esta sensación no depende únicamente de los otros.
Aunque el entorno influye, hay una parte que nos corresponde construir internamente. Porque, en muchos casos, aun estando rodeados de personas que nos valoran, puede persistir una sensación de no ser suficientes. Como si hubiera una distancia entre lo que los demás ven y lo que nosotros sentimos. Ahí es donde aparece un trabajo más profundo: el de aprender a reconocernos, a validarnos, a darnos a nosotros mismos ese lugar que tantas veces buscamos afuera. No como un acto de aislamiento, sino como un acto de integración.
Porque cuando empezamos a sentir que importamos para nosotros mismos, algo cambia en la forma en que nos vinculamos con el mundo. Dejamos de mendigar atención. Dejamos de perseguir validación constante. Dejamos de sobreadaptarnos por miedo a perder un lugar. Y, paradójicamente, desde ese lugar más interno y más firme, los vínculos se vuelven más genuinos. Ya no necesitamos forzar nuestra presencia para ser vistos, porque comenzamos a habitarla con más autenticidad.
Sentir que importamos también tiene que ver con permitirnos ocupar espacio. Con animarnos a expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos. Muchas veces, por miedo a incomodar, a ser rechazados o a no ser aceptados, elegimos callar. Nos volvemos pequeños, discretos, invisibles. Y en ese intento de no molestar, terminamos desconectándonos de nosotros mismos. Pero ocupar espacio no es invadir ni imponerse. Es simplemente estar presentes. Es reconocer que nuestra voz tiene valor, que nuestras emociones merecen ser escuchadas, que nuestras necesidades son legítimas. Es dejar de pedir permiso para existir. También es importante revisar las formas en que nosotros hacemos sentir a los demás. Porque así como necesitamos sentir que importamos, las personas que nos rodean también lo necesitan. A veces, pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia: escuchar con atención, recordar algo importante para el otro, preguntar cómo está y realmente querer saber la respuesta, validar una emoción, ofrecer presencia. No siempre se trata de grandes acciones. Muchas veces, lo que más deja huella son los detalles simples, cotidianos, genuinos. Una mirada que acompaña, una palabra a tiempo, un gesto de cuidado. Esos momentos en los que alguien nos hace sentir que somos importantes, sin necesidad de explicaciones. Y quizás ahí hay una clave: sentir que importamos no siempre se construye desde lo grandioso, sino desde lo auténtico. Desde lo que es verdadero, aunque sea sencillo. Desde lo que nace sin esfuerzo, sin cálculo, sin intención de demostrar nada.
A lo largo de la vida, habrá momentos en los que esta sensación estará más presente y otros en los que parecerá diluirse. Habrá vínculos que la nutran y otros que la pongan en duda. Y en esos momentos de duda, es importante poder detenernos y preguntarnos desde dónde estamos mirando. ¿Estamos esperando que los otros nos den algo que no nos estamos dando a nosotros mismos? ¿Estamos buscando validación en lugares donde no hay disponibilidad emocional? ¿Estamos sosteniendo vínculos que nos hacen sentir invisibles por miedo a estar solos? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero abren un camino. Un camino hacia una mayor conciencia, hacia una forma más amorosa de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás.
Sentir que importamos no debería ser un privilegio ni una excepción. Es una necesidad humana básica, tan importante como cualquier otra. Y aunque no podamos controlar cómo nos miran los demás, sí podemos empezar a elegir cómo nos miramos nosotros. Podemos empezar a tratarnos con más respeto, con más paciencia, con más ternura. Podemos empezar a reconocer nuestro valor sin necesidad de compararnos, sin necesidad de competir, sin necesidad de demostrar constantemente que somos dignos. Porque importar no tiene que ver con ser más que otros, sino con ser parte. Con ocupar nuestro lugar en el mundo de una manera auténtica. Con permitirnos existir con todo lo que somos. Y quizás, en ese proceso, descubramos algo profundamente liberador: que no necesitamos hacer tanto para importar. Que, en realidad, ya importamos. Que nuestra existencia, por el solo hecho de ser, ya tiene un valor. Y cuando esa certeza empieza a instalarse, aunque sea de a poco, algo se acomoda adentro. Se suaviza la exigencia, se aquieta la búsqueda desesperada, se amplía la posibilidad de vincularnos desde un lugar más genuino.
Entonces, sentir que importamos deja de ser una pregunta constante y empieza a convertirse en una experiencia más estable. No perfecta, no permanente, pero sí más accesible. Más cercana. Más real. Y desde ahí, desde ese lugar más conectado, más consciente, más propio, también podemos ofrecer a otros lo mismo que tanto necesitamos: la experiencia de sentirse importantes, vistos, valiosos. Porque al final, en lo más profundo, todos estamos buscando lo mismo. Y cuando logramos encontrarnos en ese punto, aunque sea por un instante, algo esencial se revela: que importar no es algo que se gana, sino algo que se reconoce. Namasté. Mariposa Luna Mágica. (gotasygotitasjujuy@gmail.com).