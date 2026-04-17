Preocupan los trastornos en la voz y la audición en Jujuy

Por el Día Mundial de la Voz, la licenciada en Fonoaudiología Cecilia Rueda, miembro de la Sociedad Argentina de la Voz, encabeza hoy una jornada de evaluaciones gratuitas junto a un equipo de profesionales, con el objetivo de concientizar sobre el cuidado vocal y detectar problemáticas frecuentes en la población jujeña.

La especialista, formada en la Universidad Nacional de Córdoba y con capacitación en Estados Unidos, explicó que este tipo de iniciativas buscan no solo visibilizar la profesión, sino también alertar sobre riesgos que muchas veces pasan desapercibidos. "No todas los fonoaudiólogos realizan este tipo de acciones, pero desde la Sociedad Argentina de la Voz tenemos el compromiso de concientizar a la población", indicó.

Uno de los puntos más preocupantes es el crecimiento de patologías vinculadas al mal uso o abuso de la voz. Según detalló, en una primera instancia se presentan como alteraciones funcionales (como cansancio o dificultad al hablar), pero con el tiempo pueden derivar en lesiones orgánicas más graves, incluso quirúrgicas.

En este sentido, advirtió que los docentes constituyen uno de los grupos más afectados. "En Jujuy hay muchos docentes con inasistencias laborales debido a lesiones vocales. Las patologías crónicas no mejoran con el descanso y requieren tratamiento específico", señaló.

A esto se suma la falta de formación en educación vocal. Rueda remarcó la necesidad de incorporar contenidos prácticos en los profesorados: "No alcanza con la teoría del sistema respiratorio. Es fundamental aprender a usar la voz de manera correcta, y eso requiere práctica y experiencia".

También hizo hincapié en la importancia de la prevención. Entre las recomendaciones básicas de higiene vocal, mencionó dormir al menos ocho horas, evitar el consumo de tabaco, alcohol, no ingerir bebidas muy frías o calientes durante el uso intensivo de la voz y tratar afecciones como el reflujo gástrico.

Entorno y hábitos

La especialista señaló que las condiciones ambientales de la provincia también influyen. Factores como la altura, la sequedad, el polvo y la alta radiación UV pueden afectar el sistema respiratorio, estrechamente vinculado a la producción de la voz.

Por otra parte, advirtió sobre el incremento de problemas auditivos en jóvenes, asociado al uso prolongado de auriculares y la exposición a altos niveles de sonido. "Estamos viendo hipoacusias cada vez más frecuentes. Esto impacta en la comunicación, al no escuchar bien, la persona eleva la voz y se termina forzando", explicó.

Además, alertó sobre el uso de dispositivos sin regulación adecuada de volumen y el consumo de música con altos niveles de intensidad sonora. "El daño puede ser severo. Incluso el zumbido que queda después de un boliche es un acúfeno producto de la exposición a decibeles elevados", indicó.

En relación a los auriculares, recomendó limitar su uso y optar por modelos que cubran completamente el oído, ya que los dispositivos pequeños instan el aumento del volumen y, con ello, el deterioro auditivo.

Rueda destacó que muchas personas no acceden a tratamientos por razones económicas, por lo que consideró clave fortalecer espacios de prevención como talleres y charlas abiertas. "La reeducación vocal debería ser accesible para todos, no solo para quienes pueden pagar una consulta", expresó.

Finalmente, dejó un mensaje a la comunidad: "Las foniatras estamos abocadas al cuidado de la voz. Ante cualquier dificultad, es importante consultar a tiempo".

Hoy, evaluaciones gratuitas

Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Voz, las foniatras Cecilia Rueda, Jesica Carrasco y Antonella Ramos realizarán hoy evaluaciones fonoaudiológicas gratuitas en la clínica Plenus, ubicada en calle Salta N°1325.

Con un cupo de 50, todavía con turnos disponibles, los interesados que no hayan podido hacer la reserva previa a través del código QR pueden pasar por el consultorio y preguntar la disponibilidad.

Actividad destinada a docentes, cantantes, estudiantes, profesionales de la voz y público en general, sin requisitos.

Las organizadoras advirtieron que no otorgarán certificados foniátricos y detallaron que las evaluaciones sirven para conocer el estado de la voz propia, tener antecedentes y poder saber cuál es su antes y conocer también cómo sería el después.

Tras cada evaluación harán una pequeña intervención acerca de las mejoras.

Consultadas sobre qué tipo de problemas se pueden llegar a detectar en esta consulta, indicaron que difonías, hipertonías, hipotonías, nódulos vocales, parálisis recurrenciales.

"Obviamente que nosotros no vamos a diagnosticarlo, porque nosotros no diagnosticamos eso. Somos un apoyo a los médicos otorrinolaringólogos. Ellos son los que observan los pliegues vocales y dicen si está bien orientado el tratamiento y si los síntomas condicen con un nódulo y se debe iniciar el tratamiento. Frente a cualquier duda, nosotros vamos a derivar el otorrino", concluyó Cecilia Rueda en diálogo con este matutino.

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