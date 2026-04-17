Normal atención en las clínicas

El Ministerio de Salud y el Instituto de Seguros de Jujuy confirmaron ayer que se llegó a un entendimiento con la Cámara de Empresas de Salud, lo que asegura la atención normal de los afiliados en clínicas, sanatorios y centros privados.

Así quedaron suspendidas las restricciones en los servicios que habían sido anunciadas por la entidad prestadora, las cuales fueron calificadas de "arbitrarias" por la obra social, que informó haber cumplido con la liquidación del "Pronto Pago" de marzo y la entrega de cheques diferidos por diciembre, enero y febrero. El punto de mayor tensión radicaba en débitos aplicados sobre facturaciones de octubre, los cuales, según el ISJ, se certificaron por auditorías.