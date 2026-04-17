La escuela de Quebraleña cumplió setenta y cuatro años

ABRA PAMPA (Corresponsal).

La comunidad educativa de la escuela primaria Nº 381 de Quebraleña, ubicada a unos 58 kilómetros de la ciudad de Abra Pampa por la ruta provincial 79, en el departamento Cochinoca, celebró con gran entusiasmo su 74º aniversario.

Actualmente el establecimiento, que dispone de albergue, cuenta con 19 alumnos, 7 docentes y 3 integrantes del personal de servicios generales, reafirmando su rol como institución pública rural que, desde hace más de siete décadas, acompaña a la comunidad de la Puna.

Con niveles que abarcan desde el jardín de infantes, sala de 3 a 5 años, hasta la educación primaria, la escuela se ha consolidado como un espacio de formación, contención y arraigo comunitario.

PADRES DE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A LA ESCUELA | SE SUMARON A LOS FESTEJOS DEL ESTABLECIMIENTO.

La jornada festiva estuvo marcada por relatos familiares, fotografías históricas, juegos y recuerdos que dieron vida a los testimonios generacionales.

Exalumnos se sumaron con anécdotas de los primeros años de la institución y de sus maestros, generando un emotivo encuentro intergeneracional.

La algarabía se coronó con la tradicional torta y el chocolate compartido, símbolos de unión y fraternidad que fortalecieron el espíritu comunitario.

ORGULLOSOS | PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE QUEBRALEÑA.

El director de la escuela, Nicolás Vilte, junto al cuerpo docente y personal de servicio, destacó la importancia de mantener viva la memoria institucional y de seguir apostando por la educación en un contexto rural que presenta desafíos, pero también un fuerte lazo con la comunidad local.

En este entorno paisajístico de la puna, la escuela no solo brinda servicios educativos básicos, sino que también impulsa actividades de apoyo comunitario en articulación con otras instituciones como la nueva escuela Secundaria Rural N° 1.

A 74 años de su fundación, la escuela 381 continúa siendo un pilar educativo y cultural en la región, sosteniendo con vocación y compromiso la formación de generaciones que encuentran en ella un espacio de aprendizaje.