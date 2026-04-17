La confianza de Abel Argañaraz

El delantero tucumano de Gimnasia y Esgrima, Abel Argañaraz conoce lo que es jugar en la Primera Nacional y con amplia experiencia al hombro, ya palpita lo que será el partido contra Almagro, describiéndolo como "un duelo complicado", pero con la confianza de que "nos preparamos muy bien para seguir ganando" y así "mantenernos arriba".

"Es un torneo de larga duración con rivales duros en su mayoría. Sin embargo, venimos sumando confianza con las victorias y queremos volver a fortalecernos en casa", apuntó y agregó que "será importante mantener la racha positiva de locales y hacer lo mismo de visitantes para seguir sumando".

"Estamos felices por nuestro presente, así que trabajamos para estirar el buen momento", subrayó.

Asimismo, indicó que ser puntero de la zona B "es un plus", pero no sale gratis, ya que "nos permite mantenernos serios para no relajarnos y seguir esforzándonos".

Por último y con respecto a su actualidad, el atacante, Abel Argañaraz, dijo sentirse "muy bien" con la suma de minutos, con el objetivo de "dar lo mejor para ayudar en lo que el equipo necesite".