Encuentro de las vírgenes de Copacabana en Tumbaya

Este fin de semana se producirá en Tumbaya un encuentro mariano de gran significativo religioso y único en la provincia generado por la presencia de la Virgen de Copacabana de Punta Corral que está de regreso en el pueblo hasta el 2 de mayo.

La venerada mañana en la tarde recibirá la visita de la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral (Tilcara) y el domingo también en la tarde será visitada por la Virgen de Copacabana de Cuchillaco (Humahuaca). Asimismo mañana en la mañana llegará la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya (Palpalá).

Los vecinos del poblado (distante a unos 45 kilómetros al norte de la capital jujeña por la ruta nacional 9), se prepararon desde los últimos días para recibir a las imágenes, agradecerlas su bendita presencia anual y celebrar en las dos jornadas honrándolas.

VIRGEN DEL ABRA DE PUNTA CORRAL

El sábado a las 10 en la histórica iglesia tumbayeña se oficiará misa a las 10 por la parroquia "Santísimo Salvador" (iglesia Catedral de la capital jujeña), a las 16 el oficio será por los peregrinos y finalmente desde las 19 se celebrará la eucaristía por la parroquia "Nuestra Señora del Rosario" de Tilcara.

El 19, tercer Domingo de Pascua a las 10 se oficiará una misa por la parroquia "Espíritu Santo" de Palpalá y desde las 16.30 la celebración eucarística será por la Virgen de Copacabana de Cuchillaco.

La presencia de ambas vírgenes movilizará a la feligresía y devotos al pueblo tumbayeño, por la trascendencia que significará para la fe de los pobladores tenerlas a las tres reunidas, a quienes se veneran con gran devoción que se extiende más de 50 años atrás.

VIRGEN DE CUCHILLACO

El jefe comunal Javier Medina junto a las comisiones de devotos y de peregrinos se organizaron para brindar una buena atención a la gran cantidad de fieles que llegarán durante el fin de semana al pequeño poblado quebradeño.

Se recomienda a la feligresía llevar ropa de abrigo, debido a que en horas de la tarde desciende la temperatura que obliga a abrigarse, y si bien estos días estuvieron soleados, es necesario tomas las precauciones necesarias para una buena estadía en el norte jujeño.

Almacenes, bares y casas familiares estarán habilitados gran parte de la jornada para atender al público, asimismo en las carpas ubicadas a orilla de la ruta nacional 9, se ofrecerán comidas gastronómicas típicas, y en las proximidades se apostaron productores ofreciendo verduras, quesos, frutas, yuyos, tejidos artesanales, pastelería regional, pan bollo y demás productos típicos.