Emocionado festejo en la Normal de Abra Pampa

ABRA PAMPA (Corresponsal).

La Escuela Normal Primaria cumplió 39 años al servicio de la niñez de la puna jujeña y lo festejó con un emotivo acto concretado recientemente, en ambos turnos en el salón de la institución.

La exdirectora de la Normal abrapampeña Silvia de Gómez entregó un presente al vicedirector Patricio Lamas.

En el turno tarde el encuentro reunió a los alumnos, docentes de la institución, abanderados y docentes de escuelas primarias y secundarias de la ciudad, exdirectivos, exdocentes y exalumnos que se dieron cita para compartir esta celebración. También acompañaron autoridades municipales y padres de familia.

DIRECTORA LILIANA GASPAR | JUNTO A LOS ALUMNOS GANADORES DE LA MARATÓN.

El vicedirector Patricio Lamas dejó unas sentidas palabras que marcaron el tono del acto. "Celebrar un aniversario no es solo marcar el paso del tiempo sino reconocer la historia, valorar el presente que construimos día a día y proyectar con esperanza y compromiso el futuro que soñamos".

"A lo largo de estos 39 años, la institución ha sido un lugar de encuentro, de formación humana, de construcción de valores y de sueños compartidos. Pasaron generaciones de estudiantes dejando huellas imborrables, llevándose consigo aprendizajes de respeto, de solidaridad, de esfuerzo y de responsabilidad. Quiero destacar el trabajo silencioso, constante de cada docente que con vocación y dedicación siembra conocimiento y acompaña trayectorias. Al personal no docente que sostiene el funcionamiento cotidiano de la escuela. A la familia que confía en nuestra tarea y especialmente a los estudiantes que son el corazón y la razón de ser de esta casa de estudios. También honrar la memoria a quienes hicieron posible el nacimiento y el crecimiento de nuestra escuela y reconocer que somos una comunidad que educa, que contiene y que transforma", finalizó.

PROMOCION 2026 | DEL TURNO TARDE DE LA ESCUELA NORMAL ABRAPAMPEÑA. EN LA FOTO CON UNA DOCENTE.

Durante la ceremonia se entregaron premios y medallas a los ganadores de las actividades previas realizadas en la semana aniversario: la maratón, la noche de talentos y el torneo de futsal.

Uno de los momentos emotivos fue el minuto de silencio en homenaje a un padre recientemente fallecido en un accidente minero, Mario Alancay, recordado por su presencia constante junto a sus hijos en la escuela destacando de esta manera el acompañamiento a la familia en este dolor irreparable.

PATRICIO LAMAS Y SILVIA DE GÓMEZ

La celebración también incluyó un número artístico preparado por los alumnos de primer grado turno tarde, que sorprendió y emocionó a todos los presentes. Ya cerca del cierre, las voces infantiles entonaron el "Feliz cumpleaños" acompañado por el soplo de las velitas, en un instante único y especial.

Finalmente, se repartió la torta entre los distintos grados, cerrando la jornada con alegría compartida.

La Escuela Normal Primaria de Abra Pampa no solo celebró un aniversario, sino que reafirmó su papel fundamental en la sociedad. Treinta y nueve años después, mantiene viva su misión: educar con compromiso y sembrar esperanza en las nuevas generaciones.